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مجتمع

مديرية الشؤون الدينية تنتفض بعد الاعتداء على إمام مسجد في قسنطينة

6 أوت 2024 ()
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 اصدرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، ببان استنكار وتنديد عقب الاعتداء الذي تعرض له الشيخ إبراهيم بويكبوس إمام بأحد مساجد الولاية ببلدية الخروب، وهذا عقب أداء صلاة الظهر ليوم الأحد الماضي من طرف أحد المصلين.

وحسب ذات البيان، فإن الإمام المذكور سابقا والساكن ببلدية الخروب كان قد تعرض للاعتداء داخل حرم المسجد، حيث انهال عليه أحد المتواجدين هناك بالضرب على حين غفلة، مما تسبب له بأضرار جسيمة مثبتة من قبل الطبيب الشرعي وهذا بعد تنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث لاقت الحادثة استنكار موظفي مديرية الشؤون الدينية والأوقاف الذين وصفوا الواقعة بالعمل الشنيع ضد إمام مسجد.

وقد باشرت مديرية الشؤون والأوقاف إجراءات المتابعة القضائية ضد المعتدي، والتأسيس كطرف في المتابعة القضائية ضد المعتدي وهذا دفاعا عن الموظف وحمايته.

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