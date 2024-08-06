رئيس الجمهورية يكرم المتفوقين في البكالوريا و"البيام"

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط (دورة جوان 2024)، حيث سلمهم ميداليات وهدايا ومكافآت مالية.

وجرى حفل التكريم بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة، إلى جانب عائلات المكرمين.

ففي شهادة البكالوريا، كرم رئيس الجمهورية كلا من المتفوق الأول وطنيا، محمد الأمين مقران، من ثانوية بلكبير عبد القادر بولاية تيبازة الذي تحصل على معدل 19.62 في شعبة الرياضيات، والمتفوقة الثانية، راحب ماريا إيناس، من ثانوية العقيد لطفي بولاية وهران التي تحصلت على معدل 19.54 في شعبة العلوم التجريبية، والمتفوقة الثالثة، أولم وصال، من ثانوية الإخوة عشي بولاية خنشلة التي تحصلت على معدل 19.52 في شعبة العلوم التجريبية.

وكرم رئيس الجمهورية أيضا المتفوق، قلوش جديد رياض، من مدرسة أشبال الأمة "الشهيد حمداني" المدعو "سي عثمان" بولاية وهران، والذي تحصل على معدل 19.10 في شعبة الرياضيات.

وفي فئة ذوي الهمم من حاملي شهادة البكالوريا، كرم رئيس الجمهورية كلا من التلميذة، هاجر شرقي، المتحصلة على معدل 17.87 في شعبة العلوم التجريبية من ولاية باتنة، التلميذة آلاء لشلح المتحصلة على معدل 17.69 من ولاية الوادي والتلميذ شمس الدين عريبي المتحصل على معدل 16.63، شعبة آداب وفلسفة من ولاية المدية.

وفي شهادة التعليم المتوسط، قام رئيس الجمهورية بتكريم المتفوقين الأوائل وطنيا، تتقدمهم التلميذة، زغرار لينا، من متوسطة محمد عزوز بولاية الأغواط المتحصلة على معدل 19.94 والتلميذة، خيتوس هديل، من متوسطة داودي صالح برأس العيون بولاية باتنة بمعدل 19.92 والتلميذة، شهد نور الهدى زاوي، من متوسطة العقيد الحواس بولاية المسيلة بمعدل 19.87.

وبخصوص فئة ذوي الهمم المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط، كرم رئيس الجمهورية كلا من التلميذة، نورة دعاء تهامي، من ولاية سطيف المتحصلة على معدل 18.08 والتلميذ، إبراهيم بن احمد، الحائز على معدل 17.89 من ولاية ميلة والتلميذ، محمد عامر، المتحصل على معدل 17.54 من مديرية التربية وسط بالجزائر العاصمة.

كما خص التلميذ، دراش شمس الدين عبد العالي، الذي أهدى الجزائر، لأول مرة، ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا وتحصل على شهادة البكالوريا بامتياز، بتكريم خاص من قبل رئيس الجمهورية.