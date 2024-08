La Protection Civile annonce avoir maîtrisé tous les incendies

La Protection Civile algérienne a montré une pleine préparation pour la gestion immédiate et précoce des incendies, en particulier ceux affectant le couvert forestier et végétal. Cette efficacité a contribué à éviter la répétition des scénarios des dernières années, qui ont laissé des images douloureuses dans la mémoire des Algériens après avoir enregistré de lourdes pertes en vies humaines et en ressources naturelles.

Depuis le début de la saison estivale, marquée par des températures records dépassant les 50 degrés dans plusieurs wilayas, les services de la Protection Civile et les autres organes concernés par la protection des ressources forestières et végétales, ainsi que le maintien de l’ordre public, ont rapidement mis en œuvre un plan préventif pour la lutte contre les incendies de forêts, basé sur les leçons tirées d'expériences difficiles. Cela a considérablement contribué à accroître le niveau de vigilance et à améliorer les interventions sur le terrain.

Au cours des dernières 24 heures, la Direction Générale de la Protection Civile a annoncé, dans un communiqué d’hier, avoir enregistré 11 incendies qui ont été maîtrisés avant que les flammes ne s'étendent davantage.

Selon le dernier bilan de ces services, un incendie de broussailles et de fourrés de Djelalta à Kaf El Ghorab, dans la wilaya de Blida, a été complètement éteint, tandis que la surveillance continue pour éviter toute reprise du feu.

De même, un incendie dans les broussailles et les fourrés du village des Diafat dans la commune d’Amoucha, wilaya de Sétif, a été complètement éteint.

Pour rappel, les autorités ont mobilisé cette année 12 avions spécialisés dans la lutte contre les incendies, des drones pour la surveillance et le suivi, ainsi que des moyens matériels et humains importants pour renforcer les capacités nationales face à ce phénomène.