انتهاك جديد لحرمة المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية.

كما نشرت شرطة الاحتلال مئات من عناصرها على مسافات متقاربة خاصة عند بوابات المسجد الأقصى وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قد أعلنت في تقريرها الشهري إن الاحتلال الصهيوني اقتحم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة 23 مرة ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 43 وقتا في شهر جويلية الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بدعم من قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.