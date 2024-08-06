بلعابد: النتائج الدراسية لهذه السنة الأحسن منذ الاستقلال

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أن النتائج الدراسية للموسم 2024/2023، تعتبر الأحسن كما ونوعا منذ الاستقلال.

وأعرب الوزير، في كلمة له بمناسبة افتتاح حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لدورة جوان 2024، عن امتنانه لرئيس الجمهورية نظير حرصه على رعايته الشخصية لحفل تكريم المتفوقين.

وأكد بلعابد، أن الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، لهذا الحفل، لهو وسام فخر على صدور المتفوقين، لافتا إلى العناية الكبيرة التي يوليها الرئيس للمدرسة واهتمامه البالغ بالمدرسين.

ونوّه بلعابد، إلى التحسن الكبير هذه السنة، في نتائج الامتحانات المدرسية، سواء شهادة التعليم المتوسط التي بلغت 62.85 بالمائة، أو شهادة البكالوريا التي بلغت 58.28 بالمائة.

وأشار الوزير كذلك، إلى تحسن نسب النجاح في كل الشعب خاصة شعبتي الفلسفة وتسيير واقتصاد، حيث تصدرت الرياضيات قائمة الشعب متبوعة بشعبة الفنون، فيما بلغت نسبة النجاح 100 بالمائة في ثانوية الرياضيات.

كما عرفت هذه السنة – يضيف الوزير - بالإضافة إلى التحسن الكمي في النتائج، تحسن نوعي، حيث ارتفعت نسبة الناجحين بتقدير ممتاز وجيد جدا.

وأكد وزير التربية، أن كل قطاعات الجزائر حققت في فترة وجيزة انجازات كبيرة وقفزة نوعية تحت القيادة المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية، وكان للتربية والتعليم حظ وافر من هذه الإنجازات والمكاسب.