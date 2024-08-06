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العالم

مشاهد مثيرة لمسيرات حزب الله الانقضاضية

6 أوت 2024 ()
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شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية، استهدفت مقرّ قيادة لواء "غولاني" ومقرّ وحدة "إيغوز 621" في ثكنة "شراغا"، شمالي عكا المحتلة.

وجاءت هذه العملية رداً على ‏الاعتداء والاغتيال اللذين نفّذهما الاحتلال الصهيوني في بلدة عبا، بحسب ما أعلنت المقاومة في بيانها.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة، وتجمعاً للجنود الصهاينة قرب موقع "بركة ريشا"، بصواريخ "بركان".

في كيان الاحتلال، أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط قتيل جراء انفجار مسيّرات في الجليل الغربي.

ووثق مستوطنون مشاهد لهجوم مسيرات حزب الله والتي كانت تحلق بشكل متتابع على ارتفاع منخفض، ودون القدرة على اعتراضها من منظومات الاحتلال قبل أن تصل إلى أهدافها وتهاجمها.

فيما أظهرت مشاهد أخرى، تصاعد أعمدة دخان من داخل قاعدة عسكرية بالمنطقة، وأشارت مواقع عبرية، إلى أن الطائرات المسيرة انفجرت بداخلها وتسببت في إصابات في صفوف الجنود.

وأكد الإعلام الصهيوني أيضاً إصابة جنديين اثنين في الهجوم الذي نفّذه حزب الله على "شراغا"، مشيراً إلى اشتعال النيران داخل الثكنة، واندلاع حريق في بستان في الجليل الغربي.

كذلك، أعلن مدير مستشفى "نهاريا" الصهيوني التعامل مع 7 إصابات، إحداها حرجة.

ودوّت صفارات الإنذار في عكا وعدد من المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، بعد الهجوم بالطائرات المسيّرة.

 

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