ميلة: الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات صلبة

تمكن عناصر أمن دائرة تاجنانت بولاية ميلة أول أمس من الإطاحة بثلاثة أشخاص ينشطون في إطار عصابة أحياء، كلهم ذوي سوابق عدلية ومطلوبون لدى الجهات القضائية، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة، كلاب مفترسة مدربة، غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى 259 قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي) و1757 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام، وهذا على مستوى مدينة تاجنانت.

العملية جاءت بناءً على شكاوى وبلاغات تلقتها مصالح الشرطة القضائية لأمن الدائرة من مواطني أحد أحياء مدينة تاجنانت بخصوص الاعتداء بالأسلحة البيضاء وباستعمال كلاب مفترسة مدربة من طرف مجموعة من الأشخاص، على إثر ذلك واستغلالا للمعلومات تم إطلاق مخطط أمني مشترك بين مصالح أمن دائرة تاجنانت ومصالح الأمن الحضري الأول للإطاحة بأفراد العصابة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة بشلغوم العيد تم تنفيذ مداهمات وتفتيشات لمساكن المشتبه فيهم، حيث عثر عناصر الضبطية القضائية على أسلحة بيضاء محظورة عبارة عن سيوف تقليدية الصنع، ستة قضبان حديدية مهيأة للاعتداء، عصا خشبية، مجسمين لبنادق صيد تستعمل للتخويف، قارورة غاز مسيل للدموع، ثلاثة كلاب مختلفة السلالات مفترسة ومدربة.

خلال العملية تم حجز 259 قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي)، 26 وحدة مؤثرات عقلية، 03 قارورات من السوائل المهلوسة، عثر عليها عناصر الضبطية القضائية داخل مساكن المشتبه فيهم، بالإضافة إلى 1757 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام، كمية منها كانت داخل مركبة تجارية بمرآب أحد المساكن وكمية أخرى كانت داخل ثلاجة من الحجم الكبير.

المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و30 سنة، من ذوي السوابق العدلية ومحل عدة أوامر قضائية وكلهم مطلوبون لدى الجهات القضائية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.