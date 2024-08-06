بداية من 7 أوت يمكن للطلبة إدراج 6 رغبات أخرى

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية عبد الجبار داودي، اليوم الثلاثاء، إن نسبة 16.2 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لم يتحصلوا على إحدى الرغبات الثلاث الأولى المعبّر عنها، بإمكانهم إدراج 6 رغبات أخرى لاختيار التخصصات التي لم يوجهوا إليها بداية من الـ 07 أوت الجاري وعلى مدار 3 أيام لاختيار تخصصاتهم بكل تمعن وتدقيق.

وأوضح داودي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن النسبة المعلن عنها أمس والمقدرة بـ 70 بالمائة ممن تمت الموافقة على رغباتهم الأولى في عملية توجيه حاملي البكالوريا هي الأعلى منذ الاستقلال، وشهدت العملية دراسة معمقة بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مطورة ما يعني تفعيل نظام الرقمنة في العملية.

وبلغة الأرقام أشار داودي إلى أن 65,3 بالمائة من الطلبة الجدد توجهوا إلى التخصصات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا، من بينهم 1200 طالب تم الموافقة على توجيههم نحو المدارس العليا التابعة للقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ بوصوف بسيدي عبد الله حيث توجد المدرسة العليا للأمن السيبراني كمؤسسة جامعية رائدة في تكوين الطلبة للتخصص في الأمن المعلوماتي.

وذكر المتحدث، أن عملية توزيع الطلبة الموجهين إلى الميادين الكبرى تخضع لمؤشرات معينة تتمثل في رغبة الطالب، المعدل المتحصل عليه، إلى جانب التوزيع الجغرافي، وعدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة على أن تتم العملية بطريقة آلية من بداية التسجيل إلى آخر مرحلة بما في ذلك الخدمات الجامعية.

في سياق آخر، كشف عبد الجبار داودي أن 23 مؤسسة جامعية انتهجت التحول من الجامعة الكلاسيكية إلى جامعة الجيل الرابع، بما فيها 15 جامعة و8 مدارس وطنية عليا، في إشارة منه إلى البنية الرقمية المتطورة التي تعكس نوعا من التقدم في الخدمات الجامعية المقدمة.

كما كشف داودي عن استحداث امتياز جديد لفائدة حاملي البكالوريا الجدد الذين تحصلوا على معدلات كبيرة تتمثل في "الشهادة المزدوجة" وتمس بشكل رئيسي الطلبة الموجهين إلى الطب منها: الطب والإعلام الآلي، الطب والبيومعلوماتية، الطب وعلم النفس، سيتم على إثرها تكوين ما يفوق 2080 طالبا في 5 جامعات كبرى حتى يتسنى لهم الحصول على شهادتين في آن واحد.