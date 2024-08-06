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رياضة

مولودية الجزائر.. تأجيل الاحتفالية

6 أوت 2024 ()
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تأجل تدشين مركز تدريبات فريق مولودية الجزائر، عبد الرحمان عوف بزرالدة إلى موعد لاحق.

وكان مقررا أن يتم تدشين المركز غدا 7 أوت عبر احتفالية كبرى تزامنا مع الذكرى 103 لتأسيس الفريق لكن ذلك لم يكن ممكنا لأسباب تنظيمية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم خلالها تأجيل تدشين هذا الصرح الرياضي الأول من نوعه في الجزائر حيث تم تقديم تاريخ 7 أوت من العام الماضي ثم الفاتح جانفي من العام الجاري وأخيرا موعد 7 أوت الجاري.

وأشار مصدر عليم إلى أن المركز الذي يحمل اسم مؤسس الفريق، شرع في استقبال تدريبات الفريق منذ نهاية الموسم الماضي وانتقلت إليه الإدارة في 25 جويلية الماضي فيما صارت عملية التدشين مسألة وقت فقط حيث لن تتجاوز حسب ذات المصدر، نهاية شهر أوت الجاري.

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