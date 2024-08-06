غزة: اجتماع وزاري استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بمدينة جدة, بالمملكة العربية السعودية,

للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد غدا الأربعاء, و ذلك بتكليف من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وستنصب أشغال هذا الاجتماع - حسب البيان - حول "الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية", وذلك وسط تصعيد "خطير وغير مسبوق" للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط من جراء الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني على أكثر من وجهة وعلى أكثر من صعيد.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع "في سياق جهودها ومساعيها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية, وفي إطار تضامنها الدائم مع دول وشعوب الجوار الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات السافرة للاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني", وفق ما جاء في البيان.

كما ينتظر أن يعقد السيد عطاف على هامش أشغال هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية المشاركة, حسب ذات المصدر.