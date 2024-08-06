بوريل: الشرق الأوسط بات على شفا حرب "غير معروف أبعادها"

صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, اليوم الثلاثاء, بأن الشرق الأوسط بات على شفا حرب "غير معروف أبعادها", مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لتجنب وقوع كارثة أخرى في المنطقة.

وقال بوريل, في تغريدة دونها على منصة "إكس", أن "التوترات في تصاعد في الشرق الأوسط لتدفع به إلى شفا حرب غير معروف أبعادها, ويتعين علينا جميعا أن نمنع وقوع كارثة أخرى في المنطقة وأن نسلك طريقا توافقيا إلى حد كبير نحو وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار ذات المسؤول إلى أن "جميع الأطراف التي تعيق الجهود الرامية إلى تهدئة الأزمة يجب أن تتعرض للمساءلة".