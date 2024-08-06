آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

بوريل: الشرق الأوسط بات على شفا حرب "غير معروف أبعادها"

6 أوت 2024 ()
+ -

صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, اليوم الثلاثاء, بأن الشرق الأوسط بات على شفا حرب "غير معروف أبعادها", مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لتجنب وقوع كارثة أخرى في المنطقة.

وقال بوريل, في تغريدة دونها على منصة "إكس", أن "التوترات في تصاعد في الشرق الأوسط لتدفع به إلى شفا حرب غير معروف أبعادها, ويتعين علينا جميعا أن نمنع وقوع كارثة أخرى في المنطقة وأن نسلك طريقا توافقيا إلى حد كبير نحو وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار ذات المسؤول إلى أن "جميع الأطراف التي تعيق الجهود الرامية إلى تهدئة الأزمة يجب أن تتعرض للمساءلة".

 

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    "الجزائر لا تعترف بالاتحاد الدولي للملاكمة"

    10120 قراءة
  • 3

    رسالة باخ إلى خليف

    7266 قراءة
  • 4

    إيمان تخرج عن صمتها

    7103 قراءة
  • 5

    بكالوريا: إعلان نتائج توجيه الطلبة الجدد اليوم

    7079 قراءة