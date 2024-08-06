الترخيص لـ340 وكالة بتنظيم العمرة

ارتفع عدد الوكالات السياحية المرخص لها تنظيم العمرة لهذا الموسم إلى 340 وكالة سياحية بعد دراسة الملفات المودعة في سياق التحضير المبكر لموسم العمرة وتنظيمه.

ضمت القائمة المؤقتة التي أعلن عنها الديوان الوطني للحج والعمرة لوكالات السياحة والأسفار المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة لموسم 1446 هجري، إلى غاية مساء أمس، 340 وكالة موزعة على 43 ولاية من مختلف مناطق الوطن، بما في ذلك الجنوب الذي يضم 37 وكالة مرخصة موزعة على ست ولايات، فيما تنتشر باقي الوكالات المرخصة على عشر ولايات بالوسط و14 ولاية بالشرق و13 ولاية بالغرب، فيما تنعدم الوكالات المرخصة للعمرة بولايات تيزي وزو والأغواط وبشار وإليزي وتندوف وولايات الجنوب العشر الجديدة. وأبرز المؤشر المؤقت لتنظيم نشاط العمرة ترشح لحد الآن 594 وكالة سياحية لتنظيم العمرة، منها 91 وكالة جديدة و503 وكالة قديمة سبق لها تنظيم العمرة، حيث قامت 449 وكالة بتحميل الملفات و145 وكالة لم تقم بالتحميل بعد، مع دراسة وقبول 340 وكالة ووجود 101 ملف قيد الاستكمال والدراسة، بينما سجل بالنسبة للوكلاء السعوديين التعاقد مع 186 وكيلا وتسجيل 11 وكالة من أصل 197 وكيلا أدرجوا ضمن المؤشر إلى غاية مساء أول أمس.

وكان الديوان قد بادر بإطلاق دفتر الشروط الخاص بالعمرة قبل نهاية موسم الحج وذلك بتاريخ7 جويلية الفارط، من خلال فتح البوابة الجزائرية للعمرة إلى غاية 12 سبتمبر القادم لكافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1446 هجري.

تجدر الإشارة إلى أن العملية لاتزال متواصلة إلى غاية الترخيص لجميع الوكالات المؤهلة وفق دفتر الشروط الذي تم إعداده.

وكانت العمرة الموسم الماضي قد عرفت إقبالا كبيرا للمواطنين المتعطشين لزيارة البقاع المقدسة، بعد توقف هذا النشاط لموسمين متتاليين خلال جائحة "كوفيد19"، الأمر الذي شكل ضغطا على النشاط بعد العودة إلى الأعداد الطبيعية، وهو ما جعل شركات الطيران تستجيب للطلب المعتبر للمعتمرين الراغبين في التنقل إلى المملكة العربية السعودية، خصوصا بعد الترخيص لـ531 وكالة العام الفارط بتنظيم موسم العمرة بعدما كان عددها لا يتجاوز 459 وكالة الموسم الذي يسبقه، عقب ولوج 700 وكالة سياحية إلى الأرضية الرقمية منها أكثر من 200 وكالة سياحية جديدة، ليتم طرح في 24 جويلية من السنة الماضية دفتر الشروط الخاص بنشاط العمرة للموسم الفارط واختتام التسجيلات في نهاية أكتوبر الفارط وشروع الديوان الوطني للحج والعمرة في تسليم التراخيص بداية من الثاني أوت على مراحل، وهو ما يبرز الانطلاق المبكر في تنظيم موسم العمرة هذا العام لمسايرة طلبات المواطنين الراغبين في زيارة البقاع المقدسة خلال العطلة الصيفية رغم الحرارة الشديدة أو في مواسم الذروة كالمولد النبوي وشهر رمضان وكذلك شوال، خصوصا بعد توسيع رحلات العمرة إلى 11 مطارا عبر الوطن بما في ذلك في مناطق الجنوب كورڤلة وغرداية لتخفيف الضغط عن المطارات الكبرى والحد من معاناة المرضى وكبار السن في التنقل والسفر.