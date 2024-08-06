"حماس" تختار خليفة الشهيد إسماعيل هنية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم، اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية.

وجاء في بيان مقتضب للحركة، "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله."

وبتعيين السنوار تكون "حماس" قد خالفت كل التوقعات التي تحدثت عن تواجد القيادي خليل الحية في أحسن رواق، كما أن اختيار يحيى السنوار، المطلوب رقم واحد لدى الاحتلال يعد رسالة تحد قوية للكيان الصهيوني.

الرسالة الثانية التي بعثت بها المقاومة، وهي أن القيادة الداخلية رغم ما تكابده منذ شهر أكتوبر الماضي لا تزال تحتفظ بقوة التأثير على القرار الداخلي في الحركة.