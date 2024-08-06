موجة حر شديدة إلى غاية يوم الجمعة

توقعت مصالح الارصاد الجوية، موجة حر شديدة، تجتاح وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أن موجة حر شديدة، ستتراوح بين 43 و45 درجة، بينما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة مئوية، ستمس ولايات: عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية والشلف، وذلك طيلة نهار يوم غد الأربعاء.

فيما ستعرف ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، - وفق نشرية أخرى- ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، مع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 40 و43 درجة، سيما في جنوب الولايات، ودرجات دنيا ما بين 24 و 30 درجة، وذلك ابتداء من يوم غد الاربعاء، الى غاية الجمعة المقبل.

وفي تنبيه لذات المصالح، فإن موجة حر شديدة تتعدى 45 درجة تحت الظل، على ولايات تندوف، أدرار وبرج باجي مختار، وذلك طيلة نهار يوم غد الأربعاء.