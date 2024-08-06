إيمان خليف إلى النهائي

تأهلت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، سهرة اليوم، إلى الدور النهائي في وزن أقل من 66 كلغ لأولمبياد باريس، بعد إقصائها للملاكمة التايلاندية جانجام سوانافينغ، في نزال نصف النهائي.

وسيطرت إيمان على الجولات الثلاث بكل جدارة واستحقاق، أمام منافسة لم تستطع فعل شيء أمام توهج الجزائرية التي كانت مدعومة بحضور جماهيري جزائري غفير في قاعة غولان غاروس بباريس.

وتضمن بذلك ابنة مدينة تيارت، بفضل هذا الفوز العريض، (5.0) ميدالية فضية على الأقل للجزائر في انتظار منازلة النهائي النهائي المقررة يوم الجمعة 9 أوت الجاري.

وكانت خليف قد حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني في الثانية الـ46، من الجولة الأولى.

وخاضت خليف، التي تشارك للمرة الثانية في الألعاب الأولمبية، 51 نزالا منها 38 انتصارا وتسع هزائم في مشوارها الرياضي.