إيمان.."أنا سعيدة جدا"

عبرت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، عن سعادتها ببلوغ نهائي أولمبياد باريس.

وقالت البطلة الجزائرية، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، بعد تأهلها للنهائي "أنا سعيدة جدا بإنجازي هذا أظن أنني قدمت كل ما لدي، أشكر الطاقم المشرف على تدريبي، إن شاء الله أكون على مستوى التطلعات في النهائي الأغلى".

وتابعت: "أهم شيء أنني تأهلت إلى النهائي، وأهدي هاد الفوز إلى والدتي ووالدي وسكان قريتي كل سكان ولاية تيارت، وكما اوجه التحية الى رئيس الجمهورية، الذي ساندني شخصيا، والى الشعب الجزائري والجالية ككل، لاسيما الجمهور الجزائري فجأني بحضوره القوي، وأوجه له شكري الخاص".

وأضافت إيمان: "الحمد لله الحلم يقترب وان شاء الله أقدم نهائي في المستوى وأكون مركزة على النزال، وهناك فريق خاص يقوم بالواجب النفسي اتجاهي لتفادي هذه الصدمة".