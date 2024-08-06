الأقدار تضع الثأر بين يدي إيمان

شاءت الأقدار أن تكون منافسة إيمان خليف في نهائي أولمبياد باريس يوم التاسع أوت المقبل، من كانت من المفروض أن تواجهها في نهائي بطولة العالم قبل أن تحرم من ذلك ظلما من طرف الإتحاد الدولي للملاكمة.

ابنة تيارت أمام فرصة لرد الصاع صاعين، في نهائي الأولمبياد، الأول إسكات أفواه من شنوا حملة دنيئة ضدها منذ بداية الألعاب والثاني الثأر من الإتحاد الدولي الملاكمة الذي حرمها من مواصلة مشوار مسابقة بطولة العالم منذ سنة بنيو ديلهي ومواجهة الصينية، ليو يانغ، التي ستلاقيها يوم الجمعة المقبل.

وتأهلت الجزائرية (25 عاما) بكل جدارة واستحقاق أمام منافستها التايلاندية بإجماع الحكام.