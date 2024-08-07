عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان:" تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي".

وأضاف البيان "شكلت المكالمة فرصة لاستعراض القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين القاري والدولي، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية في أعقاب التصعيد الذي يشنه الكيان الصهيوني في مختلف الاتجاهات".

كما أشاد الوزيران "بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين وأكدا التزامهما المشترك بمواصلة العمل على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها بما يتماشى مع الامكانيات التكاملية التي يتوفران عليها"، وفق ذات المصدر.