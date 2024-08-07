فيروس كورونا لا يزال موجودا

تؤكد منظمة الصحة العالمية، على عدم تجاوز الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، في وقت لا تزال فيه الاختبارات إيجابية وفي ارتفاع مستمرّ بالعديد من دول العالم.

وأفادت مديرة بذات المنظمة، ماريا فان كيركوف، أمس الثلاثاء بأن فيروس كورونا "كوفيد 19" لايزال موجودا إلى حد كبير وينتشر في جميع البلدان.

وأوضحت كيركوف، في مؤتمر صحفي عقدته بجنيف، أن البيانات من نظام المراقبة القائم على الرصد لدى المنظمة عبر 84 دولة تشير إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية كانت في ارتفاع لعدة أسابيع.

وقالت المسؤولة ذاتها، إن مراقبة مياه الصرف الصحي تشير إلى أن انتشار فيروس "كوفيد 19" بات أعلى بـ "نحو 2,20 مرة"، مما يتم الإبلاغ عنه حاليا، وبالتالي الفيروس "يستمر في التطور والتغير مما يعرض الجميع لخطر الإصابة بفيروس أكثر شدة وقد يتجنب القدرات الموجودة على اكتشافه أو التدخلات الطبية".

وأكدت مسؤولة المنظمة، في معرض حديثها، أنه في الأشهر الأخيرة وبغض النظر عن الموسم شهدت العديد من البلدان ارتفاعات في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19.