أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات على خلفية تزايد التوترات الجيوسياسية.

وطغت المخاوف من انقطاع إمدادات النفط العالمية ونمو الطلب عالميًا، على الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

بحلول الساعة 05:57 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.16%، لتصل إلى 76.6 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.25%، لتصل إلى 73.38 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.