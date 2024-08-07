سونلغاز تعرض أهم إنجازاتها ومشاريعها بالعاصمة

سجّلت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز - ناحية التوزيع الجزائر العاصمة، خلال السنة الجارية، عدّة مشاريع بهدف تحسين الخدمة، لاسيما مع تسجيل أرقام قياسية في استهلاك الكهرباء، نتيجة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة.

واستعرضت الشركة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 55 لإنشاء المؤسسة الأم سونلغاز، تحت شعار "55 سنة من الإنجازات"، أهم إنجازاتها منذ بداية سنة 2024، على غرار توسيع شبكة الكهرباء من 14996 كلم سنة 2023 إلى 15192 كلم سنة 2024، وارتفاع طول شبكة الغاز من أزيد من 6211 كلم سنة 2023، إلى 6262 كلم سنة 2024، أي ما يعادل إنجاز أزيد من 50 كلم.

وأشارت الشركة إلى وجود 41 محول كهربائي في الخدمة على مستوى العاصمة، بما فيها ثلاث محولات كهربائية جديدة دخلت حيز الخدمة مؤخرا، تتمثل في كل من براقي شمال، باب الوادي، وخرايسية.

وتضاف هذه المحوّلات إلى ثلاثة أخرى أنجزت لتدخل حيز الخدمة "خلال الأيام المقبلة" بكل من بوزريعة، باش جراح والكاليتوس، بالإضافة إلى 20 محولا متنقلا و52 محولا ضمن مخطط صائفة 2024.

علاوة على ذلك، وفّرت ناحية التوزيع الجزائر، التي يبلغ عدد زبائن الكهرباء لديها أزيد من 1,17 مليون زبون، والغاز أزيد من 827 ألف زبون، محولين متوسط ومنخفض الضغط، تم إنجازهما خلال السداسي الأول من 2024، وذلك خارج مخطط صائفة 2024.

كما قامت الشركة خلال السداسي الأول من سنة 2024، بربط 26365 زبون بالكهرباء و19942 زبون بالغاز، وذلك بالنسبة للمجمعات السكنية.

أما بالنسبة لمشروع تزويد المنازل بكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، أوضحت سونلغاز- التوزيع، أنه منذ انطلاق العملية يوم 5 ديسمبر 2023 وإلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، بلغ عدد الكواشف المركبة أزيد من 586 ألف كاشف، ما يعادل أزيد من 293 ألف منزل، مع تواصل العملية، لافتة إلى أن كل منزل استفاد من تركيب جهازين.

وبخصوص مشروع محطات شحن السيارات الكهربائية، أشار البيان إلى إنجاز 22 محطة في 19 موقعا، مع تواجد خمس محطات قيد الإنجاز، فيما تستهدف الشركة إنجاز 91 محطة خلال سنة 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سونلغاز في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، على ربط المستثمرات الفلاحية وكذا مناطق النشاطات.

وبعد أن ذكّرت بالارتفاع القياسي لاستهلاك الكهرباء بسبب الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة صيف السنة الماضية والسنة الجارية، أشارت الشركة إلى وضعها، في إطار مخططاتها الاستباقية، برنامجا لتعزيز الشبكة خاصة في "المناطق الحساسة" وذلك تفاديا لأي انقطاعات.

وبهدف ضمان إصلاح الأعطاب في وقت قصير، تتوفر 12 مقاطعة كهربائية و12 غازية التابعة للمديرية على فرق تدخل بالمناوبة، فيما ارتفع عدد الوكالات التجارية إلى 40 وكالة تجارية وخمس نقاط استقبال، بالإضافة إلى ثمانية مراكز للتوزيع.