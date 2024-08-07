أربعة قتلى و230 مصابا في حوادث مرور خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن مقتل أربعة أشخاص وجرح ما لا يقلّ عن 230 آخرين في عدة حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتأتي هذه الحصيلة الأخيرة، بعدما شهد الأسبوع الأخير مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 444 آخرين بجروح إثر وقوع 365 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية.

وبالمقارنة مع الأسبوع قبل الأخير، عرفت الحصيلة انخفاضا في عدد الحوادث (-30) وفي عدد الجرحى (-65) وعدد الوفيات (-2).

وتشير المعطيات إلى أنّ أسباب وقوع هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بـ 95 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والافراط في السرعة، والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.

من جهتها، وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني، دعوتها إلى مستعملي الطريق من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما وضعت الرقم الأخضر 1548 تحت تصرف المواطنين، وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار الـ 24 ساعة.