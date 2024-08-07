بلد ينضم إلى الدعوى الجنوب إفريقية ضد الإبادة الجماعية في غزة

تعتزم تركيا، اليوم الأربعاء، تقديم طلب الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر خاصة، أن أنقرة لديها كل الحق للانضمام إلى القضية لأنها تعتبر طرفا في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1948.

وحسب الوكالة، تستند تركيا في انضمامها إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي من خلالها يمكن للبلد إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتفسير اتفاقية بعض أطرافها ليست من أطراف القضية، ويجب على الأمين العام للمحكمة إخطار هذه الدول فورا، وكذلك يحق لأي دولة على علم بذلك أن تنضم إلى القضية، لكن إذا مارست هذا الحق، فإن التفسير الذي يقضي به الحكم يكون ملزما لها بالقدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الانضمام إلى القضية تقوم وفق قواعد معينة أبرزها أن المحكمة تقوم بإخطار طرفي القضية الجارية، جمهورية جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني ببيان الانضمام، وتطلب ملاحظاتهما الكتابية، وبعد ذلك تتخذ محكمة العدل الدولية قرارها بشأن القبول بعقد جلسة استماع إذا لزم الأمر.

كما يجوز لأطراف القضية تقديم ملاحظاتهم بشأن بيان الانضمام كتابيا، وفي حالة تلقي ملاحظات الأطراف المكتوبة، تحتفظ تركيا بالحق في تقديم ملاحظاتها المضادة كتابيا.