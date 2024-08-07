8 جرحى في اصطدام تسلسلي لمركبات بالبويرة

خلف حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، بالطريق السيار شرق غرب تمثل في اصطدام لعدة مركبات بإقليم بلدية البويرة في إصابة 8 أشخاص أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى المدينة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فإن إسعافاتها تدخلت على الساعة 09سا04د ممثلة في المركز المتقدم 140مسكن مدعمة بالمركز المتقدم حركات من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه قسنطينة مقابل مبردات ربراب بلدية البويرة

وأضاف أن الحادث نجم عن اصطدام بين 03سيارات خلف 08 جرحى لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة.