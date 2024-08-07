توقيف شخص أضرم النار في غابات باتنة

أوقفت شرطة باتنة، اليوم الأربعاء، شخصا على خلفية قيامه بإضرام النار "عمدا" داخل مساحة غابية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المؤسسة الشرطية، فإنه وعلى إثر دوريات لقوات الشرطة العاملة بالميدان، تمكن من خلالها الأمن الحضري الثاني، من "توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، مسبوق قضائيا، على خلفية قيامه بإضرام النار عمدا داخل مساحة غابية، باستعمال وسائل الحرق".

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه، وتقديمه أمام النيابة المحلية.

للتذكير، فإنه يمنع إضرام النيران، بأي شكل من الأشكال، ولأي غرض كان، داخل وفي محيط المساحات الغابية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جوان وإلى غاية 31 أكتوبر، وذلك في إطار المخطط الوقائي لمكافحة الحرائق الناجمة أساسا عن السلوكات غير المسؤولة، في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.