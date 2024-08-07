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مال و أعمال

عرقاب في زيارة عمل إلى النيجر

7 أوت 2024 ()
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حل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، بمطار نيامي الدولي "جوري حماني" بجمهورية النيجر، في زيارة عمل تدوم يومين.

وأفاد بيان وزارة الطاقة عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، بحلول وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والوفد المرافق له، المكون من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وإطارات من الوزارة ومن سوناطراك، بمطار نيامي الدولي "جوري حماني" بجمهورية النيجر، حيث كان في استقباله وزير البترول النيجيري، مامان مصطفى باركي باكو.

وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات، يضيف البيان.

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