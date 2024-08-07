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رياضة

أولمبياد .."فضيحة" منتخب المصارعة

7 أوت 2024 ()

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تواصلت النتائج المخيبة والكارثية والعروض الهزيلة للفريق الوطني لرياضة المصارعة في أولمبياد باريس 2024

وكانت البداية اليوم مع الثنائي ابتسام دودو وعبد الكريم أوكالي في الأدوار الاستدراكية الخاصة بالمنافسة على الميدالية البرونزية.

وانهزمت ابتسام دودو في الدور الاستدراكي بعد خسارتها أمام الصينية فينغ (0-10) في منازلة لم تستغرق أكثر من دقيقتين.

وبدوره سقط عبد الكريم أوكالي في ذات الدور بعد خسارته أمام الأوزبكي أرام فاردانيان لعدم التكافؤ (0-10) ليودع الثنائي الأولمبياد بعد منازلتين دون تسجيل أدنى نقطة.

وتواصلت خيبات المصارعة الجزائرية مع هزيمة بطل إفريقيا وصاحب ذهبية الألعاب المتوسطية 2022 بوهران، بشير سيد عزارة الذي خسر في أول ظهور له برسم الدور الأول أمام منافسه المصارع الجورجي لاشا جوباذري بنتيجة 1-2 وهي بالمناسبة أول نقطة والوحيدة التي حققها فريق المصارعة الجزائري في هذه الأولمبياد.

 واختتم اسحاق غايو مسلسل هزائم فريق المصارعة الجزائرية بخروجه هو الأخر من الدور الأول بعد الهزيمة ضد الإيراني إسماعيلي بعدم التكافؤ 10/0 في منازلة لم تستغرق أكثر من دقيقتين.

 

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