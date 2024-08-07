تغيير في ادارة وفاق سطيف

أعلن مجمع سونلغاز عن إحداث تغيير على مستوى إدارة فريق وفاق سطيف عبر تعيين مدير عام جديد لشركة "بلاك إيغلز"

وأنهى المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال مهام المدير العام للفريق، نبيل قواسمية ليعوضه مدير التوزيع على مستوى المجمع في ولاية سطيف، رابح عباسي.

وجاء في بيان نشرته سونلغاز على حسابها الرسمي "تعلن سونلغاز عن إجراء تغيير على رأس شركتها الفرعية بلاك إيقلز، نادي وفاق سطيف، حيث تم تنصيب السيد رابح عباسي، كمدير عام للشركة خلفا لسابقه السيد نبيل قواسمية الذي كلف بمهام أخرى"

وأضافت سونلغاز في ذات البيان "يأتي هذا القرار في إطار استكمال ورقة الطريق التي سطرتها سونلغاز لتحسين و تطوير آليات التسيير للارتقاء بالنادي المستوى تطلعات الأنصار وتحضيره"