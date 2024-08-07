الفريق أول شنقريحة في زيارة للقاعدة البحرية بمرسى الكبير

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وانتقل الفريق أول السعيد شنقريحة –وفق بيان وزارة الدفاع الوطني- إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير واستمتع إلى عرضٍ شامل حول حالة تقدم المشاريع التطويرية المبرمجة وكذا سير نشاطات تحضير القتالي للمستخدمين والوحدات لا سيما خلال الفترة الصيفية.

وأعرب الفريق أول شنقريحة، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قِبَل مستخدمي كافة وحدات الناحية العسكرية الثانية عموماً ووحدات القوات البحرية على وجهِ الخصوص في مجال أداء المهام النبيلة الموكلة إليهم.

أشاد شنقريحة بمستوى الجاهزية العملياتية للأفراد وتحكمهم الجيّد في التجهيزات والوسائل عالية التكنولوجيا الموضوعة في الخدمة.

كما أسدى الفريق أول، توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية خدمةً للجيش الوطني الشعبي.