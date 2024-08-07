اتحاد القبائل الليبية يثمّن موقف الجزائر من الأزمة

ثمّن اتحاد القبائل الليبية، اليوم الأربعاء، موقف الجزائر حول الأزمة الليبية.

وفي بيان للاتحاد المذكور، أفيد أنّ الأخير "يُؤيد تصريح وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف حول ليبيا".

وتابع: "اتحاد القبائل الليبية تابع وبكل فخرٍ واعتزاز تصريح وزير خارجية الجزائر الشقيقة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الجزائرية مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري التي تزور الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا".

وأشاد اتحاد القبائل الليبية بتصريح عطاف الذي جدّد فيهِ دعوة ومطالبة الجزائر جميعَ الأطراف رفعَ أياديها الجاثمة على الشأن الليبي.

وحرص اتحاد القبائل الليبية على توجيه التحية للجزائر الشقيقة حكومةً وشعباً على الموقفِ الأخوي والإيجابي تُجاه ليبيا وشعبها.