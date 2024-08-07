"تخصصات مبتكرة" وأخرى "مزدوجة" بجامعة الجزائر 3

تتعزز جامعة الجزائر 3، بداية من السنة الجامعية المقبلة 2024/ 2025، بمجموعة من "التخصصات المبتكرة".

وحسبما أفاد به بيان لذات المؤسسة الجامعية، أمس الثلاثاء، فإن "جامعة الجزائر 3 خطت خطوة جريئة نحو تعزيز مكانتها ضمن خارطة التكوين الوطنية بإطلاقها مجموعة من التخصصات المبتكرة، منها المزدوجة الشهادة والمزدوجة الكفاءة ابتداء من السنة الجامعية الجديدة".

وأبرز البيان أن هذه الخطوة تأتي "في إطار سعي الجامعة الدائم لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل"، مشيرا إلى أن هذه التخصصات تشمل "مجموعة واسعة من المجالات التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي".

وبخصوص التخصصات "مزدوجة الشهادة"، أوضح نفس المصدر أن الجامعة تعرض تخصص نمذجة رياضية والمساعدة على اتخاذ القرار+ اقتصاد كمي، واقتصاد رقمي + إعلام، وكذا اتصال + علاقات دولية، إلى جانب إعلام + تدريب رياضي تنافسي.

أما بشأن التخصصات "مزدوجة الكفاءة" فتوفر جامعة الجزائر 3 تخصصي اقتصاد كمي وإعلام آلي، إلى جانب اقتصاد وعلاقات دولية.

وأوضح البيان، أن إطلاق هذه التخصصات المبتكرة "يعكس رؤية الجامعة في تطوير نظام تعليمي عالي الجودة يواكب التطورات العالمية".

وفي هذا الشأن أكد مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، أن هذه الخطوة هي "جزء من استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العالي"، مبرزا أن الجامعة "ستواصل العمل على تطوير برامجها وتحديثها بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة"، وفقا للبيان ذاته.

للإشارة، فقد أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، مؤخرا، "الشهادة المزدوجة" التي تسمح للطالب بمتابعة الدراسة في تخصصيين مختلفين ويتحصل خلال ثلاث أو خمس سنوات من عمر التكوين، على شهادتين اثنتين في هذين التخصصين.