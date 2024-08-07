عرقاب يناقش مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في نيامي

تطرق وزير الطاقة المناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء خلال لقاءات جمعته مع كبار المسؤولين في النيجر.

وفي إطار زيارة العمل إلى جمهورية النيجر، حضي عرقاب باستقبال من طرف الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية، علي لمين زين مهمان، حيث كانت الفرصة للتطرق إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ووفق بيان وزارة الطاقة ذكر الطرفان بأهمية هذا المشروع على المستوى الجهوي والإفريقي والدولي وكذا دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما اجتمع عرقاب مع وزير البترول النيجري، مامان مصطفى باركي باكو، وشكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد مجددا على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة جوانب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والاطلاع على وضعية تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، والذي كان آخرها المنعقد في جويلية 2022 بالجزائر العاصمة.

وقد كلل هذا اللقاء المنعقد بالجزائر بالإمضاء على مذكرة تفاهم بين الجزائر، النيجر ونيجيريا، للتأكيد مجددا على "التزام الدول الثلاث لمواصلة واستكمال أعمال فرق الخبراء لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، والتأكيد بقوة على رغبة الأطراف المشاركة في المضي قدما في تحقيقه"، يضيف البيان.

وفي هذا الشأن، ذكر الوزير، وفق المصدر ذاته، أن الجزائر ونيجيريا والنيجر، مقتنعة بأهمية مشروع خط أنابيب نقل الغاز العابر للصحراء من حيث تأثيره الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاثة، وكذا على مناطق العبور، "في سياق جيوسياسي وطاقوي خاص، يتميز بطلب قوي على المحروقات ولاسيما الغاز الطبيعي".

وكان وزير الطاقة قد كشف شهر مارس الفارط أن ما تبقى من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء هو 100 كلم في مقطع نيجيريا، 1000 كلم في مقطع النيجر و700 كلم في مقطع الجزائر، أي في المجموع 1800 كلم من 4000 كلم".

وبالتالي فإن العائق الأكبر الذي يحول دون تجسيد المشروع حاليا هو المقطع المتواجد في النيجر التي شهدت اضطرابات سياسية بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم العام الماضي.