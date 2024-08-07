اتحاد خنشلة بثوب جديد

أعلن الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة عن قدوم ثمانية لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، من بينهم المهاجم السابق لاتحاد الجزائر، الكونغولي برانس إيبارا، تحسبا للموسم الرياضي ''2024-2025" الذي سينطلق منتصف شهر سبتمبر.

وحسب نفس المصدر، يتعلق الأمر بالحارس أسامة ليتيم (م. الجزائر)، والمدافعين أيمن شعراوي (ا. سوف)، الإيفواري قباي مويس (نادي سول الإيفواري)، لاعبي الوسط محمد رضا بومشرة (ش. القبائل)، حميدة زناسني (ج. الشلف) وسمير عيبود (نادي مضر السعودي)، والمهاجمين الكونغولي برانس إيبارا (هونغ لنه ها ىتنه/الفيتنامي) وحميد زاوشي (نادي جدة السعودي).

وفي المقابل قررت الإدارة الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين وهم: الحارس سفيان خذايرية، المدافعون حمزة ربيعي، عبد العالي قمرود، عبد الحفيظ حقاس ونبيل سعدو ولاعب الوسط الهجومي شعيب دبيح ووسط الميدان وقائد الفريق، عبد الحكيم سامر.

وبخصوص العارضة الفنية, تعاقدت الإدارة مع طاقم تونسي 100 بالمائة المشكل من المدرب الرئيسي حاتم الميساوي و مدرب الحراس, رامي عباسي و المحضر البدني محمد سومر.

للتذكير، أصبحت مؤسسة اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للفريق حيث جرت أن مراسيم التوقيع على هذه الشراكة يوم الخميس الماضي بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر بالعاصمة.