ولاية الجزائر تعيد بناء ملعبين

قامت اليوم لجنة ولائية بزيارة ميدانية إلى ملعبي عمر حمادي ببولوغين وأول نوفمبر بالمحمدية من أجل التحضير لإعداد دفتر شروط جديد لإطلاق مناقصة وطنية تخص دراسة إنجاز ملعبين مكان الملعبين السابقين، حيث من المنتظر أن يتم هدم الملعبين بنسبة كبيرة في القريب العاجل، بعد التقارير التي أعدتها اللجان التقنية المختصة التابعة لولاية الجزائر في وقت سابق وينتظر فقط إيجاد الشركات التي تتكفل بإعادة إنجازهما للبدء في عملية الهدم.

وكانت الزيارة الميدانية التي جاءت بتوصيات من والي ولاية الجزائر تحت إشراف لجنة ضمت ممثل عن والي ولاية الجزائر ومدير التجهيزات العمومية بالولاية والوالي المنتدب لباب الوادي رفقة رئيس بلدية بولوغين، حيث تفقد أعضاء اللجنة ملعب عمر حمادي ببولوغين، فيما رافقهم ممثل عن الوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء ورئيس بلدية المحمدية أثناء زيارتهم لملعب أول نوفمبر بالمحمدية.

ومن المنتظر أن يتم بناء الملعبين وتجهيزهما بأحدث الوسائل وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، فيما تصل قدرة الاستيعاب بالملعبين إلى 15 ألف متفرج حتى تستفيد منها الأندية التي تستقبل بها وتكون في أريحية.

وفي خطة مفاجئة سعت إدارة إتحاد الجزائر إلى تبني هذه العملية التي يشرف عليها والي ولاية الجزائر العاصمة، وذلك من خلال منشورها عبر الصفحة الرسمية للنادي الذي حمل عدة مغالطات لجمهور النادي عن أسباب هذه "الخرجة" الميدانية، وهو الذي استعاد الأمل برؤية الملعب يفتتح مجددا في للاستقبال به وهو الأمر المستبعد في الفترة الحالية، على الأقل لغاية بناء ملعب جديد في السنوات القادمة.