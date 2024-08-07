فصل توأم ملتصق حديث الولادة بمستشفى أولاد جلال

تمكن طاقم طبي من المؤسسة الاستشفائية عاشور زيان بمدينة أولاد جلال من فصل توأم ملتصق حديث الولادة وإنقاذ مولودة في عملية معقدة ونادرة تجرى لأول مرة من طرف طاقم طبي متكون من أخصائيين يعملون بالمؤسسة المذكورة.

ووصفت العملية بغير المسبوقة التي تسجل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بولاية أولاد جلال، حيث تمكن الطاقم الطبي الذي أشرف عليه الدكتور أخصائي في جراحة الأطفال دوينة فضيل بمعية الدكتورتين بن حسين أسماء ولونيس خوجة أمينة أخصائيتين في التحذير والإنعاش وكذا طاقم غرفة العمليات من إجراء عملية جراحية معقدة تمثلت في فصل توأم ملتصق حيث كللت العملية بالنجاح وإنقاذ مولودة من جنس أنثى ودام هذا التدخل الجراحي ثلاث ساعات. وعن ظروف إجراء هذه العملية النوعية يقول الدكتور المشرف دوينة فضيل أن الحالة نادرة والعملية تمت بتعاون وتكاثف الطاقم الطبي وشبه الطبي مع فريق حديثي الولادة وكانت سببا في إنقاذ مولودة أنثى التي تتماثل للشفاء وحالتها مستقرة وينتظر أن تغادر المستشفى. وأضاف الطبيب دوينة فضيل في السياق متحدثا "العملية بدأت خيوطها الأولى باستقبال سيدة حامل تقطن في مدينة أولاد جلال وعمرها يقارب الأربعين سنة في بطنها جنين مشوه "توأم ملتصق" في فترة المناوبة الليلية أين أحضر الطبيب المشرف على الجراحة العملية القيصرية التي تكفل بإجرائها الدكتور غراس وأخذت جميع التدابير لاستحضار الطفلة المولودة للعملية الجراحية ليتم فصل الجنينين رغم التعقيدات التي تمكن الطاقم الطبي من معالجتها لكفاءة عالية، حيث كانت المولودة ملتصقة بجنين مشوه غير مكتمل من جنس ذكر. وبعد الانتهاء من هذه العملية نقلت المولودة الجديدة إلى مصلحة حديثي الولادة بذات المؤسسة الاستشفائية في حالة مستقرة.