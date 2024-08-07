رئاسيات: بيان بخصوص تحرير وكالات التصويت

أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بإمكان بعض الفئات من الناخبين الذين يتعذر عليهم التصويت شخصيا يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، تحرير الوكالات إلى غاية الثالث من نفس الشهر.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما الفصل المتعلق بالتصويت بالوكالة، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة الناخبات والناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات المبينة أدناه، أنه يحق لهم ممارسة التصويت يوم الاقتراع بالوكالة بطلب منهم".

وفي هذا الشأن --يضيف البيان-- "يتم تحرير الوكالات إلى غاية الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أمام كل من رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة لذوي العطب الكبير أو العجزة, العمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم، العمال الذين هم في تنقل داخل الوطن والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع".

كما تتضمن القائمة أيضا --وفقا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات-- "الطلبة الجامعيين والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم والناخبات والناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج والناخبات والناخبين المقيمين بالخارج والمتواجدين مؤقتا بأرض الوطن".

كما يتم تحرير الوكالات أمام رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج والمتواجدين بعيدا عن مقر إقامتهم أو متواجدين بالتراب الوطني، يتابع نفس المصدر.

أما فيما يتعلق بأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، فإمكانهم تحرير الوكالات أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة.

وفي الإطار ذاته، أشار البيان إلى أنه بإمكان المرضى الموجودين بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم تحرير وكالات التصويت أمام مدير المستشفى.