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العرباوي ينصب اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

7 أوت 2024 ()
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أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول: "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أشرف الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم 07 أوت 2024، بقصر الحكومة، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية".

"وتهدف هذه الاستراتيجية، التي سيتم إعدادها في إطار التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى تحديد إطار مرجعي شامل لحماية الملكية الفكرية وتشجيع ودعم الابتكار باعتباره أحد الروافد التنموية التي تحظى بالأولوية في السياسات العمومية الوطنية لترقية اقتصاد المعرفة. كما ستعزز المكاسب التي حققتها بلادنا في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030"، يختم البيان.

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