قضية خليف تصل إلى مجلس الأمن (فيديو)

وصلت قضية الملاكمة، إيمان خليف، اليوم الأربعاء، إلى أروقة مجلس الأمن الدولي عندما اضطر ممثل الجزائر إلى الرد بحزم على إشارة ضمنية لأحد الوفود ضد الرياضية الجزائرية.

وقال المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، توفيق كودري: "أعتذر عن طلب الكلمة لمرة ثانية لكن وفد بلادي لم يكن يتمنى أن يتم مزج السياسية بالرياضة وخصوصا خلال الألعاب الأولمبية الجارية حاليا، استمعنا إلى إشارة ضمنية لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي، أود أن أؤكد مايلي: إن الملاكمة الشجاعة السيدة إيمان خليف ولدت أنثى، عاشت طفولتها بنتا يافعة ومارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس".

وأضاف ذات المتحدث: "أؤكد هنا، لا يوجد أدنى شك حول ذلك إلا من له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها، في الأخير أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية الدولية نفسها والتي بكامل الوضوح وبشهادتها التي تقسم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية حفيدة النساء الجزائريات لبلدي".