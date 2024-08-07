وزارة التجارة .. تسويق دجاج بهذا السعر

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات تسويق كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء المتواجد على مستوى الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار يأتي في "إطار ضبط السوق الوطنية، وضمان إستقرار أسعار اللحوم البيضاء ومحاربة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

وعليه دعت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة وترقية الصادرات، "تجار الجملة وأصحاب القصابات التقرب من المؤسستين المذكورتين أعلاه الكائنتين بالعنوان التالي: مفترق الطرق القبة، جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، أو الوحدات التابعة لهما على مستوى الولايات لغرض التزود بالكميات المطلوبة بأسعار تنافسية".

من جهتها، أوضحت وزارة التجارة، وفي بيان لها، اليوم الأربعاء أن "الدجاج سيسوق بسعر 295 دينار، وهذا عبر الفضاءات التجارية ومحلات القصابة عبر كامل التراب الوطني بداية من الغد".