عطاف يتباحث مع نظرائه من أربع دول الوضع في فل// س .طين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية. وحسب بيان للوزارة، فقد "اجتمع الوزير مع نظرائه من كل من الأردن، ايمن الصفدي، وباكستان، إسحاق دار، وكذا إيران، علي_باقري_كني". كما اجتمع الوزير عطاف كذلك "مع نظيره الصومالي، أحمد معلم الفقهي". ونقل المصدر أنه"قد تم تكريس هذه اللقاءات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا التحضير للاستحقاقات المتعلقة بالتعاون بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة والصديقة". كما تطرق الوزير أحمد عطاف بإسهاب مع نظرائه إلى "مستجدات القضية الفلسطينية وتداعيات سياسة التصعيد التي يفرضها الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد على المواقف الثابتة للجزائر والتزامها الدائم بنصرة هذه القضية من موقعها بمجلس الأمن الأممي وكذا من مختلف مواقعها الإقليمية والدولية الأخرى".