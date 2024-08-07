تسجيل حرائق في 6 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 21سا00د.

في بيان لها أوضحت أن "حرائق الغابات، الادغال والاحراش مسا ولاية تلمسان، عبر حريق غابة جبل غلالسة مسكن بلدية ندرومة، حيث تم اخماد الحريق نهائيا".

وبالنسبة لولاية تيزي وزو، أضاف البيان، يتعلق الامر ب"حريق أدغال وأحراش الطريق الوطني رقم 30 بلدية واضية، حيث عملية الاخماد متواصلة"، أما "حريق أدغال وأحراش ايبضاش بلدية تيميزارت، فقد تم اخماد الحريق نهائيا، ونفس الشيء الشيء لحريق أدغال و أحراش مدوحة بلدية تيزي وزو، وحريق أدغال و أحراش بالهمري بلدية فريحة".

وفي ولاية جيجل، أضاف المصدر، سجل "حريق أدغال وأحراش بشندوح بلدية الامير عبد القادر، حيث عملية الاخماد متواصلة، وفي ولاي سطيف سجل حريق غابة شلكان بلدية الاوريسية، حيث تم اخماد الحريق نهائيا".

وبخصوص حريق المحاصيل الزراعية سجل "حريق أشجار مثمرة بالطريق الوطني رقم 79 امام المحطة ب بلدية ميلة، حيث تم اخماد الحريق نهائيا، وفي ولاية البويرة حريق أشجار مثمرة باولاد يوسف بلدية قروم، حيث عملية الاخماد متواصلة".