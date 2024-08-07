المدية : توقيف شبكة مختصة في سرقة مضخات المياه والأنابيب الحديدية

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمزغنة، التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتابلاط، في المدية من توقيف شبكة إجرامية متخصصة في سرقة مضخات المياه والأنابيب الحديدية الكبيرة الحجم.

وجاءت عملية التوقيف بعد تلقي معلومات دقيقة من المواطنين، مما ساعد الفرقة المختصة في التحرك بسرعة وضبط المتهمين الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، أثناء محاولتهم تنفيذ عملية السرقة باستخدام مركبة خاصة.

وقد تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية لمواصلة التحقيقات. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.

ودعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية المواطنين إلى استخدام الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد للتبليغ عن أي جرائم أو لطرح استفساراتهم والتكفل بجميع انشغالات

هم.