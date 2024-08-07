23 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 23 مرة بالإبراهيمي

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 23 مرة خلال جويلية الماضي، فيما مُنع رفع الأذان 43 مرة بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأشارت الوزارة إلى أن “الاحتلال والمستعمرين صعّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين”.



يذكر أن العشرات من المستوطنين، اقتحموا صباح أول أمس، باحات المسجد الأقصى، في استمرار لتلك الانتهاكات التي تجري بحماية قوات الاحتلال.



ولفتت الوزارة إلى أن منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي يأتي “في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، وتمرير السياسة الاحتلالية”. وتحدثت عن تكرار الاقتحامات وإغلاق بوابات المسجد في وجه المصلين والوافدين وموظفي المسجد.



واعتبرت وزارة الأوقاف أن “ما يقوم به الاحتلال يعد اعتداء صارخا وسافرا على صلاحيات الأوقاف في الحرم الإبراهيمي الشريف، وتعديا خطيرا على قدسيته، واستفزازا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة عليه”.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على الحرم الإبراهيمي، وذلك “باقتحامه بشكل متكرر، واعتلاء سطحه، وعدم السماح للمصلين والوافدين وموظفي الحرم من دخوله، كما أغلقت بوابته الشرقية”.



كما قامت قوات الاحتلال، وفي خطوة خطيرة، بسقف الجزء المكشوف من صحن الحرم الإبراهيمي الواقع في القسم الذي يسيطر عليه الاحتلال، والذي يعتبر المتنفس الوحيد للحرم ومصلى الإسحاقية على وجه الخصوص وذلك في 11 جويلية الفائت.