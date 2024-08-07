الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين كمال المدوري

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعين وزير الشؤون الاجتماعيّة كمال المدوري خلفا له.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية ان الرئيس سعيد استقبل للوزير المدوري و قرر تكليفع المرئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني.

ويعد المدوري ثالث رئيس للحكومة منذ سيطرة الرئيس سعيد على الحكم وحل البرلمان في جويلية 2021، بعد كل من نجلاء بدون واحمد الحشاني الذي عين قبل أقل من عام .

وقبل ذلك كان الرئيس سعيّد قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي. وشدد على ضرورة مزيد اليقظة والانتباه خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس منذ أسابيع وتشهد خلالها جملة من الظواهر غير الطبيعية كالقطع المستمر للماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية والسحب المفاجئ لعدد من المواد الغذائية من الأسواق .

واتهم الرئيس التونسي من وصفها" بالقوى المضادة للثورة وللشعب التونسي بالسعي لتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل".

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة أو المس من الأمن العام. ودعا الى مزيد مراقبة الحدود وتعزيز جهود في مواجهة الهجرة غير النظامية ومقاومة التهريب والارهاب .