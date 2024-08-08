أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط هامشيًا، اليوم الخميس، لتوقف مسار المكاسب الممتدة على مدار جلستين، إذ طغت المخاوف من ركود اقتصادي على تهديدات انقطاع إمدادات النفط.

واستهلت أسواق النفط تعاملاتها الصباحية على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضًا حادًا في مخزونات الخام الأمريكية، لتنتعش من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها مطلع الأسبوع الجاري.

بحلول الساعة 06:02 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر2024، بنسبة 0.24%، لتصل إلى 78.14 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.09%، لتصل إلى 75.16 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.