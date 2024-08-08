وزير التربية يستعرض جاهزية قطاعه لاستقبال السنة الدراسية الجديدة

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، آخر الترتيبات، التي يقوم بها قطاعه، في إطار المخطط العملياتي الخاص بالتحضير لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2024-2025.

ووقف بلعابد، خلال ندوة وطنية نشطها، صبيحة اليوم، بمستغانم، على مراجعة استعداد مديريات التربية لاستقبال الموسم الدراسي المقبل، وكذلك مدى إتمام عمليات الضبط النهائي للتنظيمات التربوية، عملية توجيه التلاميذ، وتبليغ الأولياء بقرارات المجالس التربوية، وقرارات اللجان الولائية للطعون بعد الانتهاء من دراستها، على مستوى مديريات التربية لكل ولاية.

واستغل الوزير المناسبة، للتأكيد على المحافظة على الانتداب للأساتذة وفق الآليات المعمول بها، والمرخص بها من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهذا على عكس ما تم الترويج له من معلومات غير دقيقة.

كما أكد الوزير، على تزويد 1700 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية، ليرتفع عدد المدارس المجهزة إلى 5000 مدرسة عبر التراب الوطني، وهو رقم هام حسب الوزير بلعابد "بالمقارنة مع سنة 2021 التي كانت فيها عدد المدارس النموذجية المجهزة تعد على الأصابع"، يقول الوزير.

وبخصوص المنحة الدراسية، والمقدرة بـ 5000 دينار جزائري، أكد بلعابد، على بلوغ عملية توزيعها على مستحقيها، نسبة 99 بالمائة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتسليمها قبل شهرعلى الأقل من الدخول المدرسي، حتى يتسنى للأولياء استغلالها في اقتناء مستلزمات التمدرس لفائدة أبنائهم.

كما تمضي مصالح بلعابد، في تجهيز المؤسسات التربوية بكافة الهياكل والتجهيزات اللازمة، على غرار التدفئة، مكاتب الكشف والمتابعة، توزيع الكتب المدرسية، والمطاعم، التي شدد على فتح أبوابها في أول يوم من الدخول المدرسي.

كما أكد الوزير على تعميم التعليم التحضيري للوصول إلى 100 بالمائة، بعد أن كان هذا الصنف من التعليم لا يتجاوز 56 بالمائة.

كما سيتم إستحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية على مستوى الادارة المركزية، تشرف على متابعة وتتبع المواهب الرياضية عبر الوطن والإعتناء بها تحضيرا لنخب مدرسية.

وفي الشق الاجتماعي، كشف بلعابد، عن استفادة 94479 موظفا في القطاع من الترقية إلى رتب أعلى، وتوظيف 254705 مستخدم، منها إدماج 103457، مستخدم في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني، والإدماج الاجتماعي، 5969 متعاقد في جهاز النشاط الاجتماعي، وكذا إدماج 62262 أستاذ وأستاذ في المراحل التعليمية الثلاثة، بقرار مباشر من رئيس الجمهورية.

كما تم توظيف باحتساب هذه السنة – يضيف الوزير – 33818 خريجا من المدارس العليا للأساتذة، وكذا توظيف ­13637 أستاذا لمادة الانجليزية في طور الابتدائي، 16212 أستاذا للتربية البدنية بعد أن كان يؤمنها أساتذة اللغة العربية، وهو ما يشكل إضافة للتلاميذ.