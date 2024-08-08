انطلاق السفرة التجارية الأولى من تونس اتجاه عنابة

أعلنت الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسية، اليوم الخميس، أنه سيتم إعادة استغلال القطار الرّابط بين تونس وعنّابة (الجزائر) بداية من يوم الأحد المقبل.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسية تعلم زبائنها أنه سيتم إعادة استغلال القطار الرّابط بين تونس وعنّابة (الجزائر) بداية من يوم الأحد 11 أوت 2024 وذلك من محطة تونس في الساعة 08 صباحا، استثنائيا، وهو تاريخ انطلاق السفرة التجارية الأولى أما السفرتان الثانية والثالثة تكونان على التوالي يومي الأربعاء 14 والجمعة 16 أوت 2024 من محطة تونس في الساعة 08 و25 دقيقة.

وأضاف البيان، أن هذا القطار مخصّص حصريّا للنّقل الدّولي بين تونس والجزائر ويكون البرنامج الاعتيادي للسفرات كالتالي :

- الانطلاق من محطّة تونس في اتّجاه محطّة عنّابة أيّام: الإثنين والأربعاء والجمعة في السّاعة 08 صباحا و25 دقيقية.

- الانطلاق من محطّة عنّابة في اتّجاه محطّة تونس أيّام:

الثلاثاء والخميس والأحد في السّاعة 09 صباحا.

بحيث ستكون محطّات التّوقف بين تونس وعنابة في الاتّجاهين : باجة – جندوبة – غار الدّماء – سوق أهراس.

وسعر التّذكرة ذهابا في الدرجة الثانية 38 دينارا تونسيا ما يعادل 1650 دينار جزائري،وفي الدرجة الأولى 44 دينارا تونسيا ما يعادل 1900 دينار جزائري.

وسعر التّذكرة ذهابا وإيابا في الدرجة الثانية 71 دينارا تونسيا 3100 دينار جزائري وفي الدرجة الأولى 81 دينارا تونسيا ما يعدل 3550 دينار جزائري مع إجبارية الحجز قبل الإياب، يضف المصدر.

هذا وتوفر الشركة مجانية النقل لمن سنهم دون 4 سنوات وتمنح أسعارا تفاضلية للأطفال من 4 إلى 12 سنة.