زيتوني: "تكوين العنصر البشري هو حجر الأساس في كافة معادلات التنمية"

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن تأهيل المكونين في مختلف التخصصات سيكون قصد المشاركة الفعالة في التحولات الاقتصادية التي يعطى لها رئيس الجمهورية أهمية قصوى.

وقال الوزير زيتوني، في كلمة له خلال إشرافه على تكريم الطلبة المتخرجين من مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم الخميس، بقصر المعارض، أن تكوين الطلبة يعتبر حجر الأساس في كافة معدلات التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يعمل القطاع عليه والغاية المنشودة من هذا التكوين هي التحفيز للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة التنمية الشاملة، عبر توظيف تلك المهارات.

وأكد وزير التجارة، أن هذه التخصّصات التي تخرجتُم منها، بالغةُ الأهمية لارتباطها العضوي بمفاهيم التجارة الحديثة ومجتمع الأعمال ورواد الاقتصاد وإنشاء شركات مصغرّة ومتوسطة، بما يساهم فعليًّا في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني وتنميّة المجتمع.

وعلى هذا الأساس، لقد تمّ إسداء التعليمات للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بضرورة تطوير المناهج المعتمدة، ونقل التجارب الدولية الناجحة، وتوسيع قائمة التخصصات المقترحة للتكوين قصير ومتوسط المدى، وتعميق التعاون مع الهيئات والشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى، إيمانًا منّا بأن تكوين العنصر البشري هو حجر الأساس في كافة معادلات التنمية.