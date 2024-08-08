وضع حجر الأساس لإنجاز ملعب بشار الجديد

أشرف كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، ببشار، على وضع حجر أساس مشروع المركب الرياضي الجديد، وإعطاء شارة الانطلاق الفعلي في أشغال إنجاز الصرح الرياضي.

ويحتوي المركب الرياضي، على ملعب مغطى بطاقة استيعاب تقدر بـ 25000 مقعد، إضافة إلى ملعب لألعاب القوى بـ 6500 مقعد، مسبح شبه أولمبي بـ 1200 مقعد، وكذا قاعة متعددة الرياضات بـ 400 مقعد.

وبهذه المناسبة، أعلن الوزير بلعريبي، عن إطلاق حصة سكنية جديدة بـ 2500 وحدة ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري و2500 إعانة ريفية بقوام 5.5 مليار دينار تنفيذا لقانون المالية 2024، لفائدة الولاية.