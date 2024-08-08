أولمبياد: قواند يلتحق بسجاتي

بلغ العداء الجزائري محمد علي قواند، اليوم الخميس، نصف النهائي الخاص بسباق الـ 800 متر، ليلتحق بمواطنه جمال سجاتي.

أتى ذلك بعد حلول قواند ثانياً في الاستدراك بتوقيت 1.44.37 د، كأحسن توقيت في المجموعات الأربع، علماً أنّ الأمريكي ميلر حلّ في الصدارة بتوقيت 1.44.21 د.

من جهته، أقصي العداء الجزائري الآخر سليمان مولى، اليوم الخميس، بعد حلوله ثانياً في الاستدراك الخاص بـسباق الـ 800 متر.

ولم يسعف التوقيت الذي حقّقه مولى (1.45.67 د)، للتأهل، علماً أنّ البوتسواني كيتوبوجيل هانغورا تأهل في الصدارة بتوقيت 1.45.52 د.

وكان البطل الجزائري جمال سجاتي، مرّ الأربعاء، بسهولة إلى نصف النهائي لسباق الـ 800 متر.